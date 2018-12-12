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محافظ الدقهلية يجتمع مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع.. ويوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.. ودراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
همت الحسينى
  • محافظ الدقهلية يجتمع مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع
  • دراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند
  • تذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين
  • شاروبيم: أثق في قدرة المجتمع المدني على إعادة المنصورة لجمالها
  • محافظ الدقهلية: لدينا مدينة للطب بجامعة المنصورة ونحتاج إلى فنادق جديدة
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع، بحث خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتولى الهيئة إنشائها وفي مقدمتها حديقة الحيوان بالمنصورة التي تم الانتهاء من إعداد تصميماتها.

وقرّر محافظ الدقهلية قيام حي شرق المنصورة بإصدار التراخيص اللازمة خلال أسبوع واحد من اليوم كحد أقصى.

كما قرر شاروبيم عقد اجتماع جديد خلال الشهر الحالي لدراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند، بحضور عدد من المستثمرين الراغبين في المشاركة في إقامة المشروع.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه الهيئة وأوضح أن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الذين يتعاونون مع المحافظ في إقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.

بينما أكد المحافظ أهمية تضافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال مع أجهزة المحافظة للقضاء علي مشكلة القمامة التي تعد تحديا يواجه الجميع، وأوضح شاروبيم أن منظومة القمامة الجديدة التي بدأ تجربتها في مدينة المنصورة والتي تستمر علي مدار 24 ساعة بثلاث ورديات، وأننا نسعي إلي إنشاء شركات صغيرة للجمع من المنازل على أن يمتلك كل شركة عدد من الشباب بما يساهم في جمع القمامة وتراجع وجودها في الشوارع من جهة والحد من مشكلة البطالة بين الشباب من جهة أخرى. 

وأضاف شاروبيم أن هناك مقاومة من بعض المواطنين وعدم التعاون مع المنظومة الجديدة، كما أنني أصدرت قرارا يلزم المحلات بوضع صناديق لجمع القمامة مكتوب عليها أسماء المحلات وعلي الرغم من القرار الذي ينص علي فرض 3 آلاف جنيه غرامة علي كل صاحب محل لا يلتزم بتنفيذ القرار إلا أن الاستجابة ضعيفة للغاية ثم يشكو هؤلاء من زيادة كميات القمامة في الشوارع. 

وقال المحافظ لعدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعه معهم مساء الثلاثاء إننا يجب أن نقنع من لا يلتزم بتنفيذ القرار أن مصلحته في القضاء على مشكلة القمامة التي نعاني منها جميعا.

وأضاف محافظ الدقهلية إنني أثق في قدرة المجتمع المدني على التعاون معا لإعادة الجمال إلي مدينة المنصورة مرة اخرى.

كما عقد شاروبيم، اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال وأساتذة جامعة المنصورة وناقش شاروبيم مع الحاضرين عددا من الأفكار والتصورات.

وفي مقدمتها اقتراح إنشاء مدينة طبية متكاملة ورد محافظ الدقهلية قائلا: "أن لدينا في المنصورة والتي تحظى بشهرة عالمية ويمكن أن ندرس إقامة مراكز طبية في تخصصات غير موجودة حاليا لتتكامل مع مراكز الجامعة".

وأضاف: "أننا نحتاج إنشاء فنادق لعدم وجود فندق لائق بالمنصورة على الرغم من الحاجة الملحة لوجود فنادق".
محافظ الدقهلية يجتمع مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع.. ويوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.. ودراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند
محافظ الدقهلية يجتمع مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع.. ويوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.. ودراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند
محافظ الدقهلية يجتمع مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع.. ويوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.. ودراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند

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