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ثقافة

شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينشر موقع صدي البلد 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين في أيطاليا، وقد أمدنا بها د. أحمد مصطفي أستاذ الآثار والحضارة المصرية المساعد بكلية آثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي قام بزيارة المتحف مؤخرًا.

وقال لموقع "صدى البلد": زرت المتحف وعرفت من مسئوليه انه يحتوي علي حوالي 20 ألف قطعة آثار والمعروض منها فقط 20% من الموجود في المخازن، ونظرًا للإقبال علي المتحف قدم مسئولوه طلبا لمجلس المدينة للموافقة علي ضم احد القصور المحاورة للمتحف لفتحه وضمه عليه ضمن خطة توسع المتحف.

وقال إن المتحف من أهم متاحف العالم لما يحتويه من آثار، ويضم كنوزا رائعة من الاثار المصرية،ومنها مقبرة كاملة بكل محتوياتها حتي المقاصير وهي من نوعية مقابر الأفراد وصاحبها يدعي خا وتعد الوحيدة بعد مقبرة توت عنخ آمون المكتشفة كاملة، وبردية تورين التي تتحدث عن الملوك الفراعنة ومدة حكم كل منهم.

ومن أبرز محتويات المتحف أيضا تمثال ايزيس وقائمة الملوك التي ترجع الي عصر الدولة الحديثة، وآثار دير المدينة والتوابيت وأثار من فترة العصر المتأخر والعصر البطلمي وكذلك الروماني، وآثار عصور ما قبل التاريخ ومقبرتي ايتي ونفرو وكذلك فترة الدولة الوسطي والدولة الحديثة والتمثال الشهير للملك رمسيس الثاني والاوستراكا الشهيرة للراقصة، وكذلك مقبرتي آيتي وابني الرائعتين، كما يحتوي علي معبد صغير وهو معبد الليسة.
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا
شاهد.. 60 صورة لكنوز الآثار المصرية في متحف تورين بإيطاليا

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