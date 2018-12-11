برلمانية: النسبة الأعلى في الطلاق تكون بين الفئة الفقيرة

قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن هناك نسبة عالية من حالات الطلاق تتم فى الطبقة المتوسطة والفقيرة، موضحة أن الزواج المبكر يعتبر سبب من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر.



وأضافت: خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن عدم وجود ثقافات لدى الأسر و للمرأة تعتبر سبب من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر.



وأشارت إلى أن البنت عما تتزوج فى مرحلة مبكرة تكون سعيدة بالفستان، و عندما تصل لسن النضج تريد أن تستقل.



وأوضحت أن الإعلام من العوامل المؤثرة بالسلب على ارتفاع نسبة الطلاق وأكدت أن الإعلام لا يعالج هذه المشكلة بشكل صحيح وكشفت أن الطلاق يعتبر هدما للأسرة وليس له معنى آخر .

