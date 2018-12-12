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برلمان

نائبة تطالب بالتحرك التشريعي لوضع معايير لتنظيم شرب الشيشة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
عبد الرحمن سرحان
شددت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير لتقنين أوضاع شرب الشيشة، وهذا وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم المحال العامة، الذي ألزم المقاهي بالحصول على ترخيص لفتح المقهى.

وقالت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن معايير تنظيم تداول الشيشة من المفترض أن تنظمها اللائحة، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك تشريعي قوي لمواجهة هذه الظاهرة غير المتماشية مع الآداب العامة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بأن تنظيم وضع الشيشة يجب أن يكون بقصرها على أطراف المدينة وليس داخلها، لما فيها من ضرر بصحة الآخرين أو ما يعرف بالتدخين السلبي، مشيرةً إلى أنه يعتبر كذلك مظهرًا غير حضاريًا.

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