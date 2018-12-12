نائبة تطالب بالتحرك التشريعي لوضع معايير لتنظيم شرب الشيشة

شددت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير لتقنين أوضاع شرب الشيشة، وهذا وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم المحال العامة، الذي ألزم المقاهي بالحصول على ترخيص لفتح المقهى.





وقالت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن معايير تنظيم تداول الشيشة من المفترض أن تنظمها اللائحة، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك تشريعي قوي لمواجهة هذه الظاهرة غير المتماشية مع الآداب العامة.



