محمد عساف يجتاز المليون الثلاثين بأحدث أغانيه مكانك خالي

يواصل الفنان محمد عساف حصد النجاحات وتحقيق ملايين المشاهدات بأحدث أغانيه "مكانك خالي" التي وصل بها إلى المليون الثلاثين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرحها في منتصف سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.



