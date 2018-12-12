محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور

يواصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لقاءه الأسبوعى بالمواطنين للتعرف علي احتياجاتهم ومطالبهم ومشاكلهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع المواطن وحل مشاكله فى بؤرة الاهتمام.





والتقي اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بعدد 40 مواطن ومواطنة ممن لهم مطالب وذلك بحضور م/ عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية المعنية ووكلاء وزارات الصحة والتضامن والتنظيم والإدارة ومسئولي مجمع المواقف والنقل الداخلي والمرور ومديري إدارات الشئون القانونية والمالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.



