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محافظات

محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:09 ص
للواء هشام آمنه محافظ
للواء هشام آمنه محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
يواصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لقاءه الأسبوعى بالمواطنين للتعرف علي احتياجاتهم ومطالبهم ومشاكلهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع المواطن وحل مشاكله فى بؤرة الاهتمام.

والتقي اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بعدد 40 مواطن ومواطنة ممن لهم مطالب وذلك بحضور م/ عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية المعنية ووكلاء وزارات الصحة والتضامن والتنظيم والإدارة ومسئولي مجمع المواقف والنقل الداخلي والمرور ومديري إدارات الشئون القانونية والمالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

واستمع آمنة لمشاكل المواطنين وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص مؤكدًا حرصه علي تفعيل التواصل بالمواطنين و تذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور
محافظ البحيرة يلتقي المواطنين لحل مشاكلهم في لقائه الأسبوعي.. صور

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