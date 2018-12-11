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أستاذ علم الاجتماع: ظاهرة ارتفاع الطلاق عالمية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع القانونى، إن ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق تعتبر ظاهرة عالمية، موضحا أن مصر تحتل المركز الأول فى نسبة الطلاق عالميًا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن مصر فى 2017 حدث بها حوالي 190 ألف حالة طلاق.

وأشارت إلى أن تركيبة الأسرة المصرية تغيرت عن الماضى، مؤكدة أن كل الأطراف فى ظاهرة الطلاق تدفع الثمن.

وطالبت من الجميع بعدم الانزعاج من ارتفاع نسبة الطلاق وكشفت أن كل الدراسات حاليا التى تتحدث عن أسباب الطلاق مضللة، موضحة أن الدراسات تقول « الزوجة ترغب فى الاستقلال أو انانية الزوج واشياء من هذا النوع.

وأشارت الى أن الأسباب السالف ذكرها كل حالة يكون لها سبب فى الطلاق ولا يمكن تعميمها، وكشفت أن العلاقات الزوجية فى الفترة الأخيرة أصبحت سلعة وأن هناك طلبات من الأسر تكون مرتفعة وتتسبب فى مشكلات.

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