مسئول حكومي يمني يوضح الهدف الرئيسي لها باتفاق السويد



وأشار أن الحكومة اليمنية الشرعية، أتت هنا فى السويد بهدف رئيسي وواضح وواحد وهو تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية على اليمنيين، مؤكدًا أننا نحن الحكومة اليمنية واضحون في هذه النقطة وقدمنا كل التنازلات وتوجيهات الرئيس اليمني "هادي" .



ويتبادل وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين، في محادثات السويد قوائم تتضمن أسماء نحو 15 ألف أسير، تمهيدًا لبدء تطبيق اتفاق تبادل من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، نكون أمام تطور إيجابي، في نفس الوقت الذي يغيب فيه التوافق على القضايا الاستراتيجية، ما يثير كثيرًا من الأسئلة لعل أهمها هل نحن إزاء اختراق جوهري لحالة الجمود في المواقف أم لايزال الأمر بعيدًا ولماذا رفض ممثلو الحكومة الشرعية الطرح الأممي بشأن الحديدة وما هو مصير القضايا الشائكة؟.

قال حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، إن هناك آليات تم الاتفاق عليها في عملية تبادل الاسرى وهناك عدة جهات سوف تكون راعية هذا الاتفاق منها الصليب الأحمر والأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرًا الى أننا نريد أن يخرج من السجون كل المعتقلين اليمنيين الوطنيين.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، خلال تصريحات تلفزيونية: أنا مع خروج كل المعتقلين والمختطفين بعيدا عن أى شروط فى خروجهم، مضيفًا أن من حق أى إنسان العيش حياة كريمة بعيدا عن الاعتقال.وأوضح أن خروجهم هو حصولهم على حريتهم وإنسانيتهم والحكومة اليمنية تسعى بكل جهد للعمل على هذا الاتفاق.