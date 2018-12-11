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أخبار العالم

نائب في البرلمان الأوكراني يهدد باحتلال روسيا.. وموسكو ترد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:30 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
قسم الخارجي
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات نائب بالبرلمان الأوكراني من "الحزب الراديكالي" إيجور موسيتشوك، والتى هدد خلالها باحتلال روسيا، ودعا إلى تدمير جسر القرم، مناشدا الكائنات الفضائية بتدميره.

ووصفت زاخاروفا، وفق ما نشرته "سبوتنيك" الروسية، أن هذه التصريحات دعوة علنية للإرهاب من قبل الحكومة الأوكرانية.

وأعربت زاخاروفا عن استيائها الشديد من تلك التصريحات قائلة: "إذ كانت التصريحات العلنية بهذا الأسلوب الإرهابى والعدائى فماذا عن المخططات السرية؟".

وأضافت أنه لطالما اتبعت الحكومة فى كييف ذلك النهج الذى يعتمد على الترويع والتخويف بدلًا من المناقشات السلمية.

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