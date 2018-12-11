سرفينا زفيزدا يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى سان جيرمان ..فيديو

تمكن فريق سرفينا زفيزدا الصربي، من تسجيل هدف تقليص الفارق، في شباك منافسه باريس سان جيرمان، في المباراة التي تقام فلى ملعب استاد ريد ستار ستاديوم، ضمن منافسات دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال اوروبا.



سجل ماركو غوبيليجيتش، الهدف الأول لفريقه عن طريق رأسية مميزة في غفلة من دفاعات الفريق الباريسي، في الدقيقة 56، وتمكن من تقليص الفارق لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.