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محافظات

تشغيل تجريبي للمزارع بالتجمعات التنموية بمنطقة نخل بوسط سيناء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:46 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
قال نصر الله محمد رئيس مدينة نخل بوسط سيناء أنه جار التشغيل التجريبى للمزارع بالتجمعات عن طريق الشركة المنفذة. 

وكشف رئيس مركز ومدينة نخل أن المزارع أعطت معدلات مرتفعة فى إنتاج خضروات وأسماك وكانت فاتحة خير خصوصا مع ارتفاع الأسعار واستفاد منها الأهالى فى مركز نخل.

وقال إنه يجرى حاليا التنسيق مع جهاز تعمير سيناء بحث إمكانية الاستغلال لهذا الإنتاج لبيعة فى منافذ ثابتة داخل المركز نحل.

وأضاف أن عدد التجمعات 8 موزعة في قرية الكنتلا 4 تجمعات، وقرية بئر جريد 2 تجمع، وتجمع واحد فى قرى السلام، والنسيلة، وتصل مساحة الأراضي المستصلحة فى نطاق هذه التجمعات التنموية 353 فدانا زراعات مكشوفة، وصوب وأحواض سمكية ومزارع أغنام.

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