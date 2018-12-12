ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة العاملين بالبوابة الإلكترونية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة رفع كفاءة العاملين بالبوابة الإلكترونية للمحافظة وتدريبهم على كيفية تحليل البيانات وعرض المعلومات وأعمال التصميم وإدارة الموقع وإدراج كيانات وصفحات جديدة، بالإضافة إلى القيام بأعمال صيانة الشبكات وأجهزة الحاسب والطابعات بإدارة البوابة والشبكة الداخلية بالديوان العام والكيانات المشاركة على موقع المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ  بمسئولي المكتب الإعلامى والدعم الفنى التي بعد تطويره في إطار تفعيل التواصل بالمواطنين والعمل على إنهاء مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات والخدمات من المرافق العامة واطلاعهم على خطط وبرامج التنمية الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة وذلك من خلال قنوات اتصال وتواصل فعال، وذلك بحضور مسؤولي المكتب الإعلامى و أعضاؤه ومسؤولي البوابة الالكترونية والشكاوى وذلك لبحث ومناقشة أهم احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم ودفع وتفعيل العمل بالمنظومة لسهولة قيامهم برفع وابراز نشاط كل جهة أمام المواطنين.

وأكد المحافظ  خلال اللقاء انهم على أهمية المركز الإعلامي ودوره في التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم موجها بتكثيف التواصل مع المواطنين  واطلاعهم على خطط وبرامج التنمية وكافة الأنشطة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتفعيل سبل التواصل بهم للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم من المرافق والخدمات وإبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ على اهمية المشاركة في إعداد واستقبال الشكاوى الإلكترونية الواردة عبر الموقع وإرسالها لإدارة خدمة المواطنين وتسجيلها على قاعدة بيانات خاصة بذلك واستقبال الردود على الشكاوى من إدارة خدمة المواطنين وتسجيلها وإرسالها للمواطن مع إمكانية طرح قضايا للنقاش واستقصاء الردود عليها مع عمل استطلاعات رأي حول القضايا محل اهتمام المواطن وتلقي آراء ومقترحات المواطنين والرد عليها وعرض كافة البيانات والمؤشرات بقطاعات المحافظة المختلفة .

ترشيحاتنا

ربيع ياسين يوجه رسالة حاسمة إلى صالح جمعة

محمد صبحي يكشف سبب غيابه عن جنازة القلعاوي .. فيديو

المفتي السابق يكشف صفة قبور كبار أولياء الله الصالحين

نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي إلى برج العرب

تامر أمين يطالب المصريين بالدعاء لـ محمد صلاح ..فيديو

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

صحة مطروح: 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث أتوبيس العلمين

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر ليفربول ومحمد صلاح بأبطال أوروبا

مشادة على الهواء بين مستشار وزير التموين والنائب محمد بدراوي.. فيديو

التحقيقات: تلميذ شبرا كان يجلس على شباك الفصل فسقط من الطابق الثالث

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة خطف نجم فيتا كلوب من الأهلي

صالح جمعة يكشف تفاصيل مذهلة من رسالة محمد صلاح له

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟