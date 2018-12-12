محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة العاملين بالبوابة الإلكترونية

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة رفع كفاءة العاملين بالبوابة الإلكترونية للمحافظة وتدريبهم على كيفية تحليل البيانات وعرض المعلومات وأعمال التصميم وإدارة الموقع وإدراج كيانات وصفحات جديدة، بالإضافة إلى القيام بأعمال صيانة الشبكات وأجهزة الحاسب والطابعات بإدارة البوابة والشبكة الداخلية بالديوان العام والكيانات المشاركة على موقع المحافظة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولي المكتب الإعلامى والدعم الفنى التي بعد تطويره في إطار تفعيل التواصل بالمواطنين والعمل على إنهاء مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات والخدمات من المرافق العامة واطلاعهم على خطط وبرامج التنمية الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة وذلك من خلال قنوات اتصال وتواصل فعال، وذلك بحضور مسؤولي المكتب الإعلامى و أعضاؤه ومسؤولي البوابة الالكترونية والشكاوى وذلك لبحث ومناقشة أهم احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم ودفع وتفعيل العمل بالمنظومة لسهولة قيامهم برفع وابراز نشاط كل جهة أمام المواطنين.





وأكد المحافظ خلال اللقاء انهم على أهمية المركز الإعلامي ودوره في التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم موجها بتكثيف التواصل مع المواطنين واطلاعهم على خطط وبرامج التنمية وكافة الأنشطة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتفعيل سبل التواصل بهم للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم من المرافق والخدمات وإبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن.



