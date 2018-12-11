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أخبار العالم

ترامب يدفع 14 مليون دولار مقابل توظيف اثنين

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:44 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
قسم الخارجي
دفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 13.6 مليون دولار إلى شركة خاصة للخدمات، لزيادة عدد الموظفين المسئولين عن حماية الحدود في أعقاب حملة ترامب على الحدود والهجرة غير الشرعية.

وبحسب صحيفة "هاف بوست" الأمريكية، جاء في تقرير صدر الأسبوع الماضي من قبل المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي، "إن شركة "اكسنتشر" لا ترقى إلى مستوى تحقيق الهدف المنشود في توظيف 7500 شخص خلال السنوات الـ5 المقبلة".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قامت إدارة الجمارك وحماية الحدود بإنفاق موارد ضخمة لمساعدة الشركة في إنجاز المهمة التي تم التعاقد عليها".

وتابع: "ونشعر بالقلق من أن تكون قد قامت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالدفع للشركة مقابل الخدمات التي لم يتم توفيرها".

وخلص التقرير إلى أن بنك إدارة الجمارك وحماية الحدود قد خاطر بإهدار الملايين من أموال دافعي الضرائب على أساس عقد تمت الموافقة عليه على وجه السرعة، ولا يلبي توقعات الأداء المقترحة".

وتم دفع 13.6 مليون دولار بالفعل للشركة، ولكن عندما قام المفتش العام بتدقيق إجراءات الشركة، اكتشف أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر، نجحت شركة أكسنتشر في تعيين وكيلين اثنين فقط على الحدود، بالإضافة إلى استخدامها لموارد الجمارك وحماية الحدود الامريكية بشكل كبير بدلًا من استخدام مواردها الخاصة.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول تقرير المفتش العام، وافق مكتب الجمارك وحماية الحدود على جميع توصيات المفتش العام لمعالجة الوضع، وتتضمن إحدى التوصيات، تحديد ما إذا كان على شركة "اكسنتشر" تعويض وزارة الأمن الداخلي عن الخدمات التي لم يتم تقديمها.

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