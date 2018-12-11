الشرطة الفرنسية تكشف مفاجأة بشأن حادث ستراسبورج

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن منفذ هجوم ستراسبورج كان معروفا للشرطة الفرنسية بسبب ميوله الإسلامية المتطرفة.



وأوضحت أن مطلق النار بالقرب من سوق عيد الميلاد في ستراسبورج، هو رجل في التاسعة والعشرين من عمره، ومن مواليد المدينة.



وكان مسلح أطلق النار على المواطنين بالقرب من سوق عيد الميلاد، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

