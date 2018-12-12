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الآثار تكشف مصير صاحب الفيلم الإباحي بالهرم حال ثبوت صحته.. فيديو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
محمد القاضي
رفض الدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، التعليق علي تصريحات الدنماركي صاحب واقعة الهرم، قائلاً: «مش هقدر أعقب على هذا الموضوع لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة».

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعض المتخصصين قالوا إن الصورة المنتشرة للدنماركي فوق الهرم قد تكون فوتوشوب، مضيفًا: «أنا مش هقدر أعقب.. أنا علشان أنا رجل أثري، سوف أنتظر التحقيقات».

وأضاف أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، طلب تقريرًا من المنطقة مصطحبا بإسطوانة لما قد أذيع علي اليوتيوب الخاص بالشخص الدنماركي، وتم تحويلها إلي النائب العام لإجراء التحقيقات، مؤكدًا: «المخطئ سوف يأخذ عقابه، ونحترم نتائج التحقيقات أياً كانت».

وأردف أن منطقة الهرم منطقة شاسعة، وأن أفراد الأمن والحراسة يستمرون حتي الساعة الخامسة بعد إخلاء المنطقة، ثم تُسلّم لشرطة السياحة والآثار، لافتا إلي أن الشاب الدنماركي مسئول عمّا يقوله، متابعا أنه سوف يتم تفريغ الكاميرات للتأكد إذا ما كان الفيديو تم تصويره هذا العام أو في عام 2012 أو في الفترة التي أعقبت ثورة يناير.

ولفت أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، إلي أن شرطة السياحة والآثار وأمن وحراسة الآثار، تتمكن أسبوعيا من ضبط أشخاص تحاول صعود الأهرامات من خلال الجانب الجنوبي الغربي، معقبا: «أي محاولات للصعود يتم وقفها بشكل فوري».

وأكد أنه في حالة ثبوت تحقيقات النائب العام واقعة الشاب الدنماركي سوف يتم ملاحقته قضائيًا.

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