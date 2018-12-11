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فن

ليلى علوي بالأخضر على غلاف فوج

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
أحمد البهي
نشرت الفنانة ليلى على عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة لها على غلاف مجلة فوج العالمية فى طبعتها العربية .

وجاءت إطلالة ليلى موفقة من خلال إرتدائها بملابس بفستان من اللون الأخضر ذات طابع فرعونى .


يذكر أن ليلى علوى للسينما من خلال فليم " التاريخ السرى لكوثر " ، والذى يشاركها فى بطولته كل من زينه ومحسن محى الدين وتاليف وإخراج محمد امين .
ليلى علوي بالأخضر على غلاف فوج

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