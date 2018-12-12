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فن

تأجيل عرض فيلم بيت ست إلى يناير المقبل

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قررت الشركة المنتجة لفيلم الرعب بيت ست" تأجيل عرضه إلى شهر يناير المقبل بدلاً من نوفمبر، مثلما كان محددًا له، وذلك بسبب تأخر في مرحلة مونتاج الفيلم.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "بيت ست" للفنانة مارجو حداد، قد طرحت البرومو الأول له مؤخرا تمهيدا لعرضه في السينمات، فيما سيطر الغموض والإثارة على برومو الفيلم. 

وتجسد مارجو حداد بطلة الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.

الفيلم يشارك في بطولته مارجو حداد وطارق عبيد ورانيا الخطيب ومصطفى عبد السلام وسلمى الديب ومروان مسلم وعبير الطوخي، وهو قصة أيمن العايدي، وسيناريو وحوار شادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

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