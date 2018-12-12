تأجيل عرض فيلم بيت ست إلى يناير المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم الرعب بيت ست" تأجيل عرضه إلى شهر يناير المقبل بدلاً من نوفمبر، مثلما كان محددًا له، وذلك بسبب تأخر في مرحلة مونتاج الفيلم.





وكانت الشركة المنتجة لفيلم "بيت ست" للفنانة مارجو حداد، قد طرحت البرومو الأول له مؤخرا تمهيدا لعرضه في السينمات، فيما سيطر الغموض والإثارة على برومو الفيلم.





وتجسد مارجو حداد بطلة الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.



