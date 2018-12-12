سعفان الصغير: نعتذر للجماهير.. وفخور بمستوى فوزي

تقدم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى باعتذار للجماهير؛ إثر توديع كأس زايد للأندية الأبطال، بضربات الترجيح.





وقال فى تصريحات عقب المباراة: ”فخور بمستوى محمد فوزى قدم أداء مميزا لم يتأثر بالضغط الجماهيري، ونجح فى الذود عن مرماه بالعديد من الفرص الخطيرة بالمباراة”.





وواصل :”كانت لنا 3 فرص حقيقية فى الشوط الأول لكن للأسف لم نستغلها بالشكل الأمثل لحسم المباراة لصالحنا وحصد بطاقة التأهل”.



