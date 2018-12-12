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رياضة

سعفان الصغير: نعتذر للجماهير.. وفخور بمستوى فوزي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
نور عادل
تقدم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى باعتذار للجماهير؛ إثر توديع كأس زايد للأندية الأبطال، بضربات الترجيح.

وقال فى تصريحات عقب المباراة: ”فخور بمستوى محمد فوزى قدم أداء مميزا لم يتأثر بالضغط الجماهيري، ونجح فى الذود عن مرماه بالعديد من الفرص الخطيرة بالمباراة”.

وواصل :”كانت لنا 3 فرص حقيقية فى الشوط الأول لكن للأسف لم نستغلها بالشكل الأمثل لحسم المباراة لصالحنا وحصد بطاقة التأهل”.

وأنهى حديثه: ”ضربات الترجيح ليست مضمونة، ورغم الخسارة إلا أن الجميع قاتل لحصد نتيجة إيجابية لكن التوفيق لم يكن حليفنا”.

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