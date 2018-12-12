عمرو طارق: فضلت الانتقال لبطل أمريكا عن الدوري المكسيكي.. فيديو

تحدث اللاعب عمرو طارق، المنضم حديثًا لفريق نيويورك ريد بولز المنتمي الى الدوري الأمريكي عن كواليس انضمامه لحامل اللقب الذي سيخوض نهائيات دوري أبطال الكونكاكاف.





وقال عمرو طارق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خطوة مهمة بالنسبة لي، الانضمام لبطل الدوري الأمريكي أمر ممتاز".



