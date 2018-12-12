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رياضة

عمرو طارق: فضلت الانتقال لبطل أمريكا عن الدوري المكسيكي.. فيديو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:06 ص
اللاعب عمرو طارق
اللاعب عمرو طارق
محمد رشاد
تحدث اللاعب عمرو طارق، المنضم حديثًا لفريق نيويورك ريد بولز المنتمي الى الدوري الأمريكي عن كواليس انضمامه لحامل اللقب الذي سيخوض نهائيات دوري أبطال الكونكاكاف.

وقال عمرو طارق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خطوة مهمة بالنسبة لي، الانضمام لبطل الدوري الأمريكي أمر ممتاز".

وتابع: "سنشارك في دوري أبطال الكونكاكاف الموسم المقبل، المفاوضات بدأت قبل نهاية الموسم ،كنت أملك عروضا من الدوري المكسيكي والدرجة الثانية في ألمانيا ولكنني فضلت الاستمرار في الدوري الأمريكي لموسم جديد".

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