سيدة تغرق طفليها في حوض الاستحمام

أغرقت سيدة أمريكية طفليها التوأم عمرهما 10 أشهر، على الرغم من أن جميع من يعرفها لم يتوقع أن تقدم على جريمة نكراء كهذه.





وبحسب روسيا اليوم، مرت الأمريكية هيذر لانجون البالغة من العمر 37 عاما، في الفترة الأخيرة، بإجراءات طلاق مريرة مع زوجها، الذي أنجبت منه 5 أطفال.





وحاولت حل المشاكل التي هبطت عليها دفعة واحدة بعد الطلاق، في الوقت نفسه الذي كانت تعتني فيه بطفليها التوأم اللذين كانا في حضانتها.





ولكن قوى "هيذر" خارت في النهاية ولم يعد لديها ما يكفي من الصبر لثقل الحمل وقررت تنفيذ خطتها الفظيعة، وأغرقت ولديها في حمام الفندق الذي جلبتها إليه الشرطة للسكن مؤقتا، بعد أن طردت من ملجأ للنساء بسبب بعض المخالفات.





وأكدت أخت هيذر، تيريزا، أن أيا من أفراد العائلة لم يكن يتوقع منها هذا الفعل. فقد قابلتها في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، ولم تلاحظ أي شيء مريب في سلوكها. ورأت حينها أولاد أختها التوأم "للمرة الأخيرة". ووفقا لها، فقد كانت هيذر ربة منزل جيدة وتحب أطفالها.



