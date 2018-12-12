علي غيط: الإسماعيلي يعاني ونحتاج 4 صفقات في يناير.. فيديو

تحدث علي غيط عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق، عن الفريق، بعد توديع بطولة كأس زايد للأندية، على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 2-4.





وقال "غيط" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عانينا من عدم وجود مهاجم صريح في مباراة الرجاء، شكري نجيب لم يكن في مستواه هو الآخر، كما أن اللاعبين يؤدون بروح وأداء كبير ولكن لا يوجد توفيق في أرض الملعب".





وواصل غيط "نحتاج 3 أو 4 صفقات في يناير من أجل تعديل مستوى الفريق ، كما أننى كنت أتمنى أن يختتم عصام الحضري مسيرته مع الفريق بشكل أفضل من ذلك، لقد كانت لديه معزة كبيرة عندي، حزين من الموقف الأخير تجاه النادي".



