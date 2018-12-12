ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علي غيط: الإسماعيلي يعاني ونحتاج 4 صفقات في يناير.. فيديو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:03 ص
جانب من مباراة الاسماعيلي
جانب من مباراة الاسماعيلي والرجاء
محمد رشاد
تحدث علي غيط عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق، عن الفريق، بعد توديع بطولة كأس زايد للأندية، على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 2-4.

وقال "غيط" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عانينا من عدم وجود مهاجم صريح في مباراة الرجاء، شكري نجيب لم يكن في مستواه هو الآخر، كما أن اللاعبين يؤدون بروح وأداء كبير ولكن لا يوجد توفيق في أرض الملعب".

وواصل غيط "نحتاج 3 أو 4 صفقات في يناير من أجل تعديل مستوى الفريق ، كما أننى كنت أتمنى أن يختتم عصام الحضري مسيرته مع الفريق بشكل أفضل من ذلك، لقد كانت لديه معزة كبيرة عندي، حزين من الموقف الأخير تجاه النادي".

وأضاف علي غيط: "أتمنى عودة محمد عواد في انتقالات يناير لتدعيم حراسة الفريق".

ترشيحاتنا

شيماء سيف: حاسة بعد الجواز إني مخطوفة ومش عارفه أتأقلم.. فيديو

ارتفاع أعداد هجوم فرنسا إلى 4 قتلى و11 مصاباً

الشرطة الفرنسية تعلن معلومات جديدة عن منفذ هجوم ستراسبورج

عبد اللطيف: الأهلي سيعود بقوة.. وعلى الزمالك هزيمة 3 فرق لإثبات جدارته

قبل توقيع العقود بحضور مدبولي.. 9 معلومات عن سد ستيجلر جورج بتنزانيا

مطرانية ملوي: مسيحيون ومسلمون شاركوا في إخماد حريق كنيسة العائلة المقدسة

شاهد لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد فوز ليفربول

خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور

كبير مستشاري ترامب يكشف ملامح صفقة القرن

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

الإسماعيلي يوافق على استقالة البرازيلي يوسف فييرا.. ويبحث عن مدير فني جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟