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حوادث

إخماد حريق في مزرعة للدواجن بالبحيرة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تسبب ماس كهربائى فى نشوب حريق مروع بمزرعة دواجن في قرية الضهرية بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بنشوب الحريق. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران، ولم يسفر عنها أى إصابات بشرية وتسبب فى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

وبالفحص؛ تبين أن الحريق نشب بمزرعة ملك المدعو "علاء فؤاد أمين طه "مقامة علي مساحة 3 قراريط ومرخصة وسببه ماس كهربائي.

 ونتج عن الحريق نفوق أعداد كبيرة من الدواجن دون إصابات بشرية.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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