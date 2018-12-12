بلقيس تتجاوز المليون الثالثة بأحدث أغانيها شوف لي حل.. فيديو

تجاوزت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، حاجز المليون الثالثة لها، بأحدث أغانيها التي تحمل اسم "شوف لي حل" بعد طرحها على يوتيوب، منتصف نوفمبر الماضي.





أغنية " شوف لي حل" لـ بلقيس، من كلمات: محمد الجبوري، وألحان: علي صابر، وتوزيع: ميثم علاء الدين، عود: صادق جعفر، جيتار روكيت، مكس وماستر: طيف عادل، توزيع ديجيتال: شركة قنوات.





وطرحت بلقيس مؤخرًا، كليب "أهلا يا ماما"، حققت من خلاله نجاحا كبيرا عبر يوتيوب، إذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين.



