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رياضة

رئيس الـ كاف يؤكد إقامة بطولة السوبر الأفريقي في قطر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
محمد رشاد -عمرو الحلواني
قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية، سيقام في العاصمة القطرية، الدوحة.

ونشرت شبكة BEIN sport عبر حسابها على "تويتر": "أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد مصادقة اللجنة التنفيذية على إقامة كأس السوبر بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في الدوحة".

ومن المتعارف عليه إقامة السوبر الإفريقي على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، هذا ما يجعل إقامته خارج القارة سابقة تاريخية.

من جانبها، كشفت إذاعة موزاييك التونسية، الاثنين، أن الترجي مازال متمسكا بإقامة مباراة السوبر على ملعبه، ولم يتسلم حتى الآن أي خطابات رسمية من الاتحاد الأفريقي.

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