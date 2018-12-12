المؤتمر المصري الدولي الـ 24 في الكيمياء يبدأ فعالياته من مرسى علم

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فعاليات المؤتمر المصرى الدولى الرابع والعشرون فى الكيمياء بمدينة مرسى علم، الذى تنظمه الجمعية الكيميائية المصرية بالتعاون مع الجامعة البريطانية بمصر ،بحضور الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية ، الدكتور محمد الشهير وكيل كلية الهندسة بالجامعة البريطانية ورئيس قسم الهندسة الكيميائية ، هدى الأنصارى ممثل اتحاد الكيميائيين العرب .





وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام، تنتهي غدا، الخميس، 13 ديسمبر، بحضور نخبة من العلماء والباحثين من أساتذة الجامعات المصرية والمراكز البحثية وبعض المتخصصين من القوات المسلحة وعدد من الباحثين من دول الأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، و نيجيريا الى جانب علماء وباحثين من الجامعات العربية.





ويستهدف المؤتمر، مناقشة أهم القضايا والمجالات التى تستخدم فيها الكيمياء فى حل مشاكل وقضايا المجتمع من خلال الجديد من الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء وتطبيقاتها والدور الذى تلعبه الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء وايضا خلق منتجات جديدة تعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المجتمع والتى تؤدى بدورها الى التنمية المستدامة فى الدول النامية. كما يناقش المؤتمر عدد من الأبحاث العلمية التى تدعم البحث العلمى فى مصر وتساهم فى تعزيز مجالات التعاون مع الجهات العلمية الخارجية.





وتتطرق أبحاث المؤتمر، الى التخصصات المعاصرة فى مجال الكيمياء، منها "تكنولوجيا النانو، والكيمياء الخضراء والنظيفة، والطاقة ،و كيمياء النسيج ، والكيمياء العضوية والفيزيائية والبيولوجية والتحليلية".





وأشار محافظ البحر الأحمر خلال كلمته الافتتاحية على دور الكيميائيين فى صنع فن الحياة لان الكمياء تخدم الإنسان والزراعة والصناعة كما تدخل الكيمياء في صناعة وتطوير جميع جوانب الحياة، لافتا إلى أهم المجالات التى تقوم لمحافظة على تطويرها والاستفادة منها فى مجالات الزراعة والطاقة وتحلية المياه مشيرا التى مقومات المحافظة بداية من الزعفرانة الى حدربة .





وأهدى رئيس المؤتمر للواء احمد عبدالله درع المؤتمر؛ تقديرا لدعمه فى إقامة المؤتمر وحضوره الذى يدل على وعيه الكامل بأهمية ودور العلم والعلماء، وجه عبدالله الشكر للحضور والمنظمين.



