أبوجريشة: لاعبو الإسماعيلي تأثروا بالضغط الجماهيري أمام الرجاء

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، أن البرازيلي جورفان فييرا حرص على أن يشيد باللاعبين داخل غرف خلع الملابس على الرغم من الخسارة وتوديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، على يد فريق الرجاء المغربي.





وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء: ”سبب الهزيمة هو الإخفاق في ترجمة الفرص السهلة التى أتيحت خلال الشوط الأول إلى أهداف، لكنها فى النهاية كرة القدم”.





وواصل :”كان هدفنا طوال المباراة هو تسجيل هدف لإرباك حسابات الفريق المنافس إلا اننا لم نوفق فى تحقيق هذا الهدف”.





واسترسل مدرب الإسماعيلى: ”لاعبو الفريق تأثروا بشكل كبير بالضغط الجماهيرى فى ضربات الترجيح وهو ما أدى لإهدار ضربتين وخسارة المباراة”.



