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منوعات

مفاجأة.. مشروع قانون لمنع أجهزة السونار في باكستان

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:11 ص
جهاز سونار
جهاز سونار
أماني إبراهيم
أعلنت الدكتورة ياسمين رشيد، وزيرة الصحة في ولاية البنجاب الباكستانية، أنها ستعرض قريبًا مشروع قانون جديدا؛ بشأن فرض حظر على، العمل بأجهزة الكشف عن جنس الجنين أثناء الحمل "السونار".

"رشيد" قالت هذه التصريحات خلال كلمتها في ندوة حول "إنهاء العنف القائم على نوع جنس الجنين"، التي عقدت تحت رعاية حكومة البنجاب ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

ووفقا لصحيفة الـ"تايمز" البريطانية؛ علقت "رشيد": "أنا آسفة لأن بعض الناس تمكنوا من معرفة جنس الجنين أثناء الحمل، وإذا لم تكن المراة حاملا في فتى؛ فإنها تقوم بعملية إجهاض".

وأوضحت أن هذا القرار سيكون اتباعا للتعاليم الإسلامية حيث أدان الرسول هذا الفعل، وتابعت: "وفر الإسلام حقوقًا متساوية للمرأة.. دعونا نطبق التعاليم الإسلامية".

وأضافت أن باكستان تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول التي يعتبر فيها العنف القائم على أساس الجنس، ممارسة شائعة.

وأعرب الوزير عن تقديره لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة؛ للتعاون مع حكومة البنجاب لإنهاء العنف ضد المرأة، واختتمت قائلة: "لقد حان الوقت لدفع باكستان في اتجاه جديد من خلال تمكين قوميتنا".

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