عبد اللطيف: الأهلي سيعود بقوة.. وعلى الزمالك هزيمة 3 فرق لإثبات جدارته

أكد حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعود بقوة وبشكل سريع، وسينافس الأبيض على الدوري حتى النهاية.





وقال عبد اللطيف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:الزمالك يسير بخطى ثابتة، لديه اكثر من فريق، وهناك أكثر من لاعب مميز فى كل مركز، أرى أن الدوري مازال طويلاً، كما أن الأهلي سيعود بقوة وبشكل سريع وسيظل ينافس الزمالك على الدوري حتي نهاية المسابقة.





وتابع: على الزمالك الفوز على الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي لإثبات جدارته وأحقيته باللقب، وبيراميدز من الفرق الجيدة "اللي بتعجبني" هذا الموسم.



