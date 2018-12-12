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تعليم

اليوم.. دراسات الأزهر تنظم مؤتمرها الدولي عن العلوم الإسلامية وترسيخ القيم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الدولي الثاني، بعنوان العلوم الإسلامية ودورها فى ترسيخ القيم المجتمعية"، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويهدف المؤتمر إلى بيان دور العلوم الإسلامية فى تجديد الفكر الإسلامي وتنمية الوعي وتثبيت القيم ومناقشة قضايا الأمة المعاصرة والتحديات التى تواجهها ومحاولة وضع الحلول، وإبراز الفهم الصحيح للإسلام فى تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف والعنف من خلال عرض الأوراق العلمية فى مجال العلوم الإسلامية ومحاولة الخروج بتوصيات تعزز دور المؤسسات الإسلامية العلمية والبحثية.

كما يهدف المؤتمر إلى تصحيح بعض المفاهيم التى يتم استخدامها بمعان مطلقة تعبر عن وجهات نظر خاصة، وكذلك توجيه البحث العلمي ونتائجه نحو تطبيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وتسليط الضوء على المعاني الإنسانية والقيم المجتمعية، وكذلك إصلاح ما تم تشويهه فى كثير من الأحكام جراء الفهم السقيم لكثير من النصوص القرآنية والنبوية وأقوال بعض العلماء.

وتتكون محاور المؤتمر من محاور رئيسية يتفرع عن كل منها عدة مباحث، كالتالي:

المحور الأول: مدخل إلى العلوم الإسلامية والقيم

أ - العلوم الإسلامية والقيم: مصطلحات ومفاهيم
ب - مصادر العلوم الإسلامية والقيم
ج - الحاجة إلى العلوم الإسلامية والقيم
د - التكامل بين العلوم الإسلامية والعلوم الإجتماعية والكونية

المحور الثاني: علوم اللغة العربية والقيم

أ - اللغة ووحدة الأمة
ب - اللغة والهوية
ج - اللغة ودعاء القيم والمبادئ
د - علوم العربية والذوق العام

المحور الثالث: العقيدة الإسلامية والقيم

أ - الإيمان بالغيب ودوره فى ترسيخ القيم
ب - التصوف وأثره فى التزكية والسلوك
ج - الإختلاط الفكري: ضواب وآداب

المحور الرابع: علوم القرآن والسنة النبوية والقيم

أ - علوم القرآن الكريم والسنة فى مواجهة الإنحرافات
ب - علوم القرآن والسنة ودورهما فى غرس القيم
ج - الإعجاز القرآني: أبعاد وقيم
د - علوم الحديث والتوثيق

المحور الخامس: الفقه وأصوله والقيم

أ - التعددية وقبول الاخر بين الفقه والأصول
ب - الاجتهاد المقاصدي والقيم المجتمعية
ج - ضبط مسار الفتوى وأثره على القيم المجتمعية
د - الجوانب الخلقية فى فقه المعاملات

المحور السادس: السيرة والتاريخ والقيم

أ - دراسات السيرة النبوية وعصور الخلافة: عوامل التأسي والبناء
ب - استلهام القراءات التاريخية فى بناء المجتمع 
ج - عوامل التقدم والنهوض فى الدراسات التاريخية 
د - التاريخ الإسلامي وادعاءات المفترين

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