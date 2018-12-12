بدون كيرياتين أو فيلر.. 3 مكونات من مطبخك لزيادة كثافة شعرك

هل تعانين من فراغات الشعر وتساقطه باستمرار؟؛ يمكنك زيادة كثافته وتعزيز نموه بمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك لن تكلفك الكثير، ولها مفعول السحر في ترطيب ومنح شعرك الكثافة.





وإليك الوصفة التي يقدمها موقع "برايت سايد".





• المكونات:





2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.





• طريقة التحضير والاستخدام:



