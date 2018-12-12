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مرأة

بدون كيرياتين أو فيلر.. 3 مكونات من مطبخك لزيادة كثافة شعرك

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من فراغات الشعر وتساقطه باستمرار؟؛ يمكنك زيادة كثافته وتعزيز نموه بمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك لن تكلفك الكثير، ولها مفعول السحر في ترطيب ومنح شعرك الكثافة.

وإليك الوصفة التي يقدمها موقع "برايت سايد".

• المكونات:

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من خل التفاح.
ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.

• طريقة التحضير والاستخدام:

- امزجي المكونات وابدئى فى وضعها على شعرك مع التدليك لمدة دقيقتين، ثم اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، واغسلي الشعر بالماء الفاتر، ثم اغسلي الشعر بالماء البارد، وكرري استخدام الخليط "مرة كل 10 أيام"؛ لتنعيم الشعر وتكثيف الشعر الخفيف والبلسم الخاص بكِ.

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