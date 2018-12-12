ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم العلمين الجديدة إلى 31 شخصاً

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، أمام مدينة العلمين الجديدة، الذي وقع، مساء الثلاثاء، إلى 31 شخصًا.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطاراً من مستشفى العلمين المركزي، يفيد بوصول المصابين، حيث يعانون جميعهم من كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسم، وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة لهم، ووضعهم تحت الرعاية.

من جانبه أكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المستشفى رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والتخصصات؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث مع توفير أكياس الدم.

ترشيحاتنا

سيدة تناشد الحكومة: تعبت من نومة الشارع ونفسي في حتة شقة

ننفرد بنشر حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية

خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها بعد اختفائها.. فيديو

دولة جديدة تقترب من نقل سفارتها إلى القدس

محمد صلاح يواصل التميز ويحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم العلمين الجديدة إلى 31 شخصاً

إصابة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط في حادث خلال سفره للقاهرة

نائب في البرلمان الأوكراني يهدد باحتلال روسيا.. وموسكو ترد

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة خطف نجم فيتا كلوب من الأهلي

الإسماعيلي يودع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟