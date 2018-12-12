ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم العلمين الجديدة إلى 31 شخصاً

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، أمام مدينة العلمين الجديدة، الذي وقع، مساء الثلاثاء، إلى 31 شخصًا.





وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطاراً من مستشفى العلمين المركزي، يفيد بوصول المصابين، حيث يعانون جميعهم من كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسم، وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة لهم، ووضعهم تحت الرعاية.



