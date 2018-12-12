شاهد لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد فوز ليفربول

أهدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه إلى أحد معجبيه من الأطفال، مساء أمس الثلاثاء، في مدرجات ملعب آنفيلد.





وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خلع قميصه واقترب من المدرجات ليهديه إلى الطفل المعجب به والذي سبق وهتف له كثيرا، وبكى بعد فوز ليفربول على نابولي الإيطالي.





ورفع صلاح رصيد ليفربول إلى 14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا؛ بعد تسجيله هدف الفوز لصالح فريقه فى الدقيقة 34 من زمن المباراة.





وهذه ليست المرة الأولى التي يحرص فيها النجم المصري على حضوره الإنساني خاصة مع معجبيه من الأطفال.