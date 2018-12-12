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مرأة

5 أسباب وراء إصابة طفلك بالتبول اللاإرادي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
التبول اللارادي مشكلة شائعة لدى الكثير من الأطفال تحتاج من الكثير من الأمهات إلى التوقف لحلها.

وإليك مجموعة قواعد يجب أن تنتبهي لها، تقدمها إستشارى علم النفس أميرة حبارير، قد تكون سبب تلك المشكلة، وهي كالتالي:

1. ابتعدى عن تخويف طفلك ومحاولة تقريب الطفل منك باستمرار؛ فقد يكون سبب عدم سيطرته رغبة منه في كسب إنتباهك.

2.احذرى التحدث عن مشاكل الطفل أمام الأخرين.. وفى المقابل حاولى مدح السلوكيات الإيجابية لطفلك.

3 ابتعدى عن الإكثار من تقديم السوائل خاصة تلك المحتوية على الكافيين فهى تزيد من إدرار البول .

4. يجب التأكد من عدم وجود أى مشاكل صحية فى الجهاز البولى للطفل لأن ذلك يسبب تبول لا إرادى له.

5. يجب التحدث مع الطفل بشكل ودي للبحث عن سبب المشكلة.

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