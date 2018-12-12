إصابة 3 ضباط شرطة في إطلاق نار بـ هيوستن الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار مع مطلوب أمنيا في مدينة هيوستن الأمريكية.





وقالت السلطات الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" إن 3 ضباط أصيبوا أثناء توجه قوة أمنية لإلقاء القبض على شخص يدعى دانيال تريفيو يبلغ من العمر 25 عاما، مطلوب أمنيا، وذلك عقب إطلاق الأخير النيران عليهم.





وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ضابطا في مكتب المخابرات أطلق عليه الرصاص في الجذع والساق، بينما أصيب الآخر بالرصاص.





وقال التقرير الاخباري ان الثالث أصيب في يده ومن المرجح ان يخسر أصبعه نتيجة اصابته.



