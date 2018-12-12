افتتاح معرض «Art2 junk» للفنان مدحت السعودي

افتتحت الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض «Art2 junk» للفنان الدكتور مدحت السعودي، وذلك في قاعة مبنى مظلوم، بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.





وتعبر فكرة المعرض عن الحديد الخردة وكيفية توظيفه داخل تشكيل فني، فى تكوينات مختلفة من الحديد تحتوي علي روح ومضمون بشرى يحمل الكثير من الصفات الانسانية والتي تحاكي حالات متنوعة من الحالات البشرية المليئة بالشجن والتحدي والأنغام الموسيقية.



