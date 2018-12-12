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افتتاح معرض «Art2 junk» للفنان مدحت السعودي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
افتتحت الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض «Art2 junk» للفنان الدكتور مدحت السعودي، وذلك في قاعة مبنى مظلوم، بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتعبر فكرة المعرض عن الحديد الخردة وكيفية توظيفه داخل تشكيل فني، فى تكوينات مختلفة من الحديد تحتوي علي روح ومضمون بشرى يحمل الكثير من الصفات الانسانية والتي تحاكي حالات متنوعة من الحالات البشرية المليئة بالشجن والتحدي والأنغام الموسيقية.

وفى مساحات متنوعة؛ نفذ الفنان مدحت سعودى أعماله بالألوان الزيتية، بجانب ملصقات من الخيش المصبوب بالبولي استر.
افتتاح معرض «Art2 junk» للفنان مدحت السعودي
افتتاح معرض «Art2 junk» للفنان مدحت السعودي

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