أستاذ بجامعة توبنجن: مصر بها كفاءات في الآثار.. وعلم المصريات للإنسانية كلها

كشف الدكتور رمضان بدري حسين أستاذ الاثار المصرية بجامعة توبنجن الألمانية ورئيس بعثة جامعة توبنجن بسقارة أنه حاليا في مصر هناك مجموعة كبيرة من الأثريين و المرممين المصريين أصحاب الكفاءات و المهارات العالية جدا.



وتابع لموقع صدي البلد: هذا لا يمنع العمل مع الأجانب، حيث إن علم المصريات هو علم للإنسانية جميعها مثله مثل علوم الطبيعة كالطب والأحياء والعلوم الإنسانية الأخرى كالفلسفة والاجتماع وغيرها.



وقال: عهد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق شهد اهتماما حقيقيا بتدريب الأثريين المصريين، من خلال مدارس علم الحفائر بالتعاون من أثريين امريكان وغيرهم، وهذا أحدث نقلة نوعية ضخمة في أداء الأثريين المصريين



واستطرد: من الذين أولاهم دكتور زاهي الاهتمام من حيث التدريب و تسهيل الحصول علي منح دراسية للدكتوراة علي نفقة الجامعات الامريكية والتشيكية والبولندية.



وتابع: فريقي يضم أكثر من 25 شابًا وشابة من اثريي ومرممي وزارة الآثار، وهم أصحاب الجهد الحقيقي والنجاحات التي حققها مشروعي.



وقال: يكفي مصر فخرا انها عن دون حضارات البشر لها علم باسمها في كل جامعات العالم ،و هو علم المصريات الذي اصبح ملتقى العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية، و هذا ما يثبته مشروع مقابر العصر الصاوي الذي اعمل عليه مع فريقي البحثي الذي يضم علماء في الجيولوجيا و النبات والحشرات والأشعة والتشريح والليزر.



وأضاف:هذه كلها علوم نوظفها لمعرفة الحضارة المصرية القديمة كواحدة من أهم ما أنتجته البشرية من فكر وثقافة.