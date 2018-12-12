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أخبار العالم

ترامب عن بن سلمان: زعيم السعودية وحليف جيد للغاية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:13 ص
الرئيس الأمريكي وولي
الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي
رويترز
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشكل كامل.

وقال ترامب في مقابلة مع رويترز بالبيت الأبيض عن ولي العهد السعودي: "هو زعيم السعودية.. وهي حليف جيد للغاية".

وسألت رويترز ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد فقال "حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وقال ترامب حول مزاعم احتمالية عدم تولي ولي العهد السعودي الحكم: "لم أسمع بذلك تماما... بصراحة لا يمكنني التعليق عليه لأنني لم أسمع به على الإطلاق. في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء؛ فهو أنه متمكن من السلطة".

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