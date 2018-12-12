واشنطن تدعو حلفاءها إلى مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة

دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي، جاي سوليفان، حلفاء واشنطن، إلى الانضمام إليها في مكافحة ميليشيات "إيران وداعش والقاعدة" التي تنشر الإرهاب دون رادع.





وقال سوليفان، وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية ،" إن الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية "، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني يعملون في أي مكان ويتمكنون من حشد الدعم فيه، دون رادع، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية.



