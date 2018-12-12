محافظ بورسعيد: تمليك 58 مصنعاً للشباب بدلاً من حق الانتفاع

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تمليك مشروعات الـ58 مصنعا للصناعات الصغيرة للشباب الذين تم تخصيص وحدات المشروع لهم، بدلا من حق الانتفاع، والذي كان مقررا في بنود التعاقد عند تسليم المصانع بينهم وبين المحافظة.





واكد المحافظ انه اتخذ هذا القرار كـ"هدية لشباب المشروع، ومكافأة لهم علي الجهد والإخلاص الذين بُذلا في تنمية مشروعاتهم في وقت قياسي وصل بالعديد منهم الي فتح اسواق وغزو الاسواق الخارجية والأوروبية كما يعد القرار حافزا لباقي المستفيدين من المشروع للوصول بكافة مصانع المشروع الي التصدير للخارج واثبات الوجود في الأسواق المحلية.



