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أخبار العالم

واشنطن تعلن إنشاء مراكز مراقبة جديدة في شمال سوريا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مكتب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن القوات الأمريكية استحدثت مراكز مراقبة في شمال شرق سوريا؛ بهدف مواجهة مخاوف تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر مكتب الوزير ماتيس، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن القوات الأمريكية في سوريا والمنطقة تأخذ القلق التركي على محمل الجد، وأن البنتاجون ملتزم ببذل أقصى جهوده؛ لتأمين الاستقرار الأمني المطلوب على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.

ودعا ماتيس، السلطات التركية، إلى الإبلاغ عن أي محاولة تسلل ترصدها من الجانب السوري، وتحديدا من المنطقة التي تنشط فيها القوات الأمريكية.

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