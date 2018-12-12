واشنطن تعلن إنشاء مراكز مراقبة جديدة في شمال سوريا

أعلن مكتب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن القوات الأمريكية استحدثت مراكز مراقبة في شمال شرق سوريا؛ بهدف مواجهة مخاوف تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".





وذكر مكتب الوزير ماتيس، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن القوات الأمريكية في سوريا والمنطقة تأخذ القلق التركي على محمل الجد، وأن البنتاجون ملتزم ببذل أقصى جهوده؛ لتأمين الاستقرار الأمني المطلوب على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.



