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رياضة

جيمس ميلنر: محمد صلاح أنقذنا مجدداً

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد جيمس ميلنر،لاعب ليفربول، أن فريقه استحق الفوز على ضيفه نابولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

وقال ميلنر ، في تصريحات عقب اللقاء، "كانت مباراة صعبة علينا، لأنهم فريق قوي، لكن نحن قدمنا أداءً مميزا، كنا نعرف أن طريقنا للفوز كان بالدفاع بطريقة جيدة، وهو ما حدث بتقديمنا أداء دفاعيا رائعا".

وأشاد ميلنر بمحمد صلاح، وقال: "هدف صلاح أنقذنا، هو لاعب من الطراز العالمي، وهو ساعدنا، وفعل ذلك لنا مجددا".

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع محمد صلاح في الدقيقة 34 من مجهود فردي رائع ليهدي ليفربول بطاقة التأهل للدور الثاني من المسابقة.

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