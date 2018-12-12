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أخبار العالم

مقتل مدير أمن مسقط رأس أردوغان على يد شرطي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
لقي مدير أمن محافظة ريزه التركية، مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان، حتفه، على يد شرطي آخر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وأفادت الوكالة التركية الرسمية، بأن مدير الأمن ألطوج وردي توفي في المستشفى إثر إطلاق النار عليه في مبنى أمن المحافظة. 

وأضافت أنه تم اعتقال الشرطي المشتبه بتنفيذه العملية.

وأفاد حاكم المحافظة كمال تشبر بأن شخصين آخرين أُصيبا في الحادثة، مشيرًا إلى أنهما بحالة صحية «جيدة»، وفق ما أفادت قناة «إن تي في» التركية.

وأوضح تشبر أن المشتبه به فتح النار على مدير الأمن؛ بعدما طلب نقله لأنه حصل على مقعد في الجامعة.

ونقلت «إن تي في» عن تشبر، قوله: «لم يحصل على الأرجح على الرد الذي كان يرغب فيه».

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