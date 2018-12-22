انتعاشة في التعليم بسيناء.. مجمع طبي يضم كلية الطب ومستشفى جامعيا ومبنى لهيئة التمريض..والمحافظ: جامعة العريش نواة التنمية الحقيقية

الجامعة بدأت بــ 6 كليات ووصلنا الان الي 9 كليات

محافظ شمال سيناء:

جامعة العريش النواة الأولى لبدء الانطلاقة الحقيقية فى مسيرة التنمية الشاملة



شهد التعليم الجامعي في محافظة شمال سيناء، طفرة كبيرة مؤخرا بما تحقق من انجازات علي أرض الواقع مع بداية إنشاء جامعة العريش وانفصالها عن جامعة قناة السويس في عام 2016م، حيث تم الانتهاء من عدد من مباني الكليات ومدرجات المحاضرات.



ويجري العمل حاليا في 15 مشروعا جديدا منها مشروعات خدمية وأخري انشاءات مباني كليات قائمة وجديدة ومبان للمدن الجامعية.



واكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن جامعة العريش هي النواة الأولى لبدء الانطلاقة الحقيقية فى مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة والعبور بها الى مرحلة جديدة مشيرا الي ان إنشاء الجامعات مكمل لخط الدفاع عن مصر وهو اتجاه تؤيده القيادة السياسية باعتبار أن تنمية سيناء يمثل أحد أهم اعتبارات الأمن القومي المصري الي جانب إحداث تنمية بشرية للمواطن علي ارض سيناء كي يتسلح بالعلم لتحقيق التقدم.



ومن جانبه أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن الجامعة بدأت بـــ 6 كليات ووصلنا الآن الي 9 كليات وجار إضافة 3 كليات اخري، بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات عليها.



وأوضح أنه يجري إنشاء المجمع الطبي في سيناء والذي يضم كلية الطب ومستشفي جامعي الي جانب مركز لتأهيل هيئة التمريض للارتقاء بالمنظومة الطبية , وقال إن وجود المستشفي يمثل نقله كبيرة في حياة المواطن السيناوي، لتوفير مكان للعلاج بدلا من السفر الي المحافظات المجاورة , علاوة علي ان طرح إنتاج الجامعة من السمان والدواجن ومنتجات الألبان وكذلك الجهود العلمية يؤكد علي دور الجامعة في خدمة البيئة المحيطة بها .



وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة انشاءات مبانى الكليات والمنشآت الجامعة لتلبية احتياجات المنطقة، وأن القرار الجمهورى في أبريل عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة حكومية، حيث كانت تضم كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وقد ضمت إليها مؤخرا كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحري والمصايد السمكية، ثم كلية الطب البيطرى، وجارى السعي لإنشاء كلية للطب البشرى وانشاء مجمع طبي ومستشفى جامعى، وأنه من المقرر أن تضم أكثر من 16 كلية متنوعة بخلاف المراكز البحثية ومنشآت خدمة البيئة والمجتمع المحلي.



وقام الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش يرافقه المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية، المهندس إبراهيم حلمى زهران مدير تنفيذ المشروعات، والمهندسون: خالد عبد الهادى وحسن صلاح الدين وإبراهيم سعيد التربانى استشاريو المشروع، بوضع حجر الأساس لإقامة مبنى كلية الاقتصاد المنزلي في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعري.



من جانبه أعلن المهندس مدحت فايق مدير الادارة الهندسية في جامعة العريش أنه جارى العمل في تنفيذ عدة مشروعات انشائية داخل الحرم الجامعى للجامعة، ومنها: مباني كليات، التجارة والتربية والاستزراع السمكى والمصايد البحرية والآداب ومعامل كلية الطب.. بخلاف عنابر بحثية للسمان والأرانب والدواجن وأحواض استزراع سمكى، عمارة سكنية للطلبة وأخرى للطالبات، مشروعات الطرق والمرافق الخدمية من مياه وكهرباء وباقى مشروعات البنية التحتية.



وأشار إلى وجود عدد آخر من المشروعات الجارى التعاقد على انشائها، ومن بينها كلية الاقتصاد المنزلى، ومباني كليات: التربية الرياضية والطب البيطرى، ومبنين للمدرجات، وأنه من المقترح في الخطة الجديدة اقامة مبان لكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض والهندسة، المستشفى الجامعى لكلية الطب، ومبنى للخدمات الطلابية المتنوعة.



وفي مجال التعليم قالت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه تقرر انشاء 506 فصول دراسية، حيث تم طرح 152 فصلا عن طريق هيئة الابنية التعليمة و150 فصلا من خلال موافقة اللجنة ضمن المشروع القومي لانشاء 5 آلاف فصل علي مستوي الجمهورية , حيث تهدف المحافظة الي ان يكون كثافة الفصل اقل من 40 تلميذا ,الي جانب انشاء 200 فصل لمرحلة رياض الاطفال ورفع كفاءة 4 مجمعات تعليمية بمنطقة وسط سيناء وكذلك انشاء 50 استراحة للمعلمين بمنطقة وسط سيناء مركزي الحسنة ونخل .



وشملت عملية انشاء فصول جدية في 15 مدرسة وهى فى نطاق مركز بئر العبد الشهيد حازم إبراهيم، الشهيد احمد عبد النبى، الشهيد مدحت طلعت، الروضة الاعدادية، الجرير الابتدائية، بالوظة ثانوية عامة، الخربة الابتدائية، الشهيد سالم اشتيوى، الشهيد رضا رمزى، الحازمة الابتدائية، مصفق الاعدادية، النجاح الاعدادية،وفى نطاق ادارة الحسنة التعليمية مدارس الشهيد كريم سالم، الحسنة للتعليم الاساسى، المنجم الابتدائية، العروسية تعليم اساسى،وفى إدارة نخل مدارس الشهيد احمد محمد زيدان، الشهيد ادريس حسن، ابوصوان تعليم اساسى، وادى الحاج، نخل الابتدائية،وفى إدارة العريش الصفا الاعدادية، الفيروز الابتدائية، الشهيد مصطفى جاويش، الزهور تعليم اساسى، حمدان خليلى تعليم اساسى، احمد حمدى ابتدائى.



