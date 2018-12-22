جريمة تحت السيراميك.. قاتل عشيقته بأرض اللواء: قطعتها فى 4 ساعات بعد ما طلبت فلوس مقابل الجنس

"قسمت جثتها نصفين ودفنتها تحت الأرض في الاتيليه بتاعي ورجعت السيراميك جديد كأن مفيش حاجة حصلت" بهذه الكلمات اعترف الترزي المتهم بقتل عشيقته بتفاصيل جريمته التى وقعت فى بمنطقة أرض اللواء.



48 ساعة تحريات



48 ساعة قضتها الاجهزة الأمنية بالجيزة لحل لغز اختفاء المجني عليها .. ما بين فحص وتحريات واستجواب لاسرة الفتاة واصدقائها انتهت بالكشف عن الفتاة " أشلاء" اسفل مقبرة اسمنتية داخل "اتيليه".



بداية الكشف عن الجريمة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم بتلقي بلاغا من سيدة بتغيب نجلتها "م.ا" 32 سنة حيث قررت انها خرجت ولم تعد الي المنزل لمدة 48 ساعة، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة امر بسرعة اجراء التحريات اللازمة لكشف غموض اختفاء الفتاة والتوصل الي مكانها.



شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وتوصلت تحرياته ان الفتاة مطلقة وترتبط بعلاقة غير شرعية بشخص يدعي هاني.س 42 سنة ترزي يمتلك "اتيليه" بمنطقة ارض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، ناقش فريق البحث اسرة الفتاة لتؤكد أنهم علي علم بعلاقتها به وانها كانت تتردد عليه في محله لوجود شراكة بينهما في العمل: "كان جارنا في بولاق الدكرور".



جيران من زمان



علاقة الفتاة بجار قديم لها من منطقة بولاق الدكرور كانت بداية الخيط لحل اللغز.. بعد طلاقها ارتبطت به بعلاقة عمل تطورت لعلاقة غير شرعية كانت تتردد عليه بمحله بمنطقة ارض اللواء بالعجوزة رغم سكنها بالهرم فكانت تمتلك ماكينة خياطة شاركته بها في محله مقابل ارباح لها.. مرت عدة اشهر علي علاقتهما حتي بدات الامور تتحول الي الاسوأ مع مطالبة الفتاة لعشيقها بمقابل مادي لعلاقتهما وهو ما رفضه الترزي فقرر التخلص منها.



تحريات وفحص خط سير المجني عليها ومناقشات اشارت جميعها الي ان اخر مشاهدة للفتاة كانت بمنطقة ارض اللواء بمحيط محل الترزي وهو ما أكدته التقنيات الحديثة عندما تم الاستعلام عن النطاق الجغرافي لهاتفها يوم اختفائها.



قطاع مباحث غرب الجيزة قام بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة العجوزة الذي يقع بنطاقه محل الترزي الذي تم استدعائه واستجوابه، أمام اللواء محمد عبد التواب واللواء محمد الالفي نائبا مدير الادارة العامة للمباحث وبمحاصرته بدخول الفتاة لمحله وعدم خروجها منه انهار واعترف مرددا: "انا قتلتها يابيه وقطعتها ودفنتها".



بتطلب فلوس



فور اعتراف المتهم ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد محمد سعودي والرائد مصطفي لاشين معاونا مباحث الهرم القبض عليه وتم اقتياده الي قسم الشرطة لبدء مناقشته باعتباره الجاني وبمواجهته أقر بقتلها وروي تفاصيل الجريمة من البداية قائلا انهما ارتبطا بعلاقة غير شرعية منذ عدة اشهر وفي الاونة الاخيرة فوجئ بها تطلب اموالا مقابل علاقته بها ومعاشرتها جنسيا فنشبت بينهما مشادة كلامية وردد المتهم: كانت بتتخانق معايا كتير وتطالبني بفلوس زهقت منها.



تقطيع الجثة فى 4 ساعات



واضاف المتهم انه يوم الجريمة وأثناء تواجدها برفقته في شقته القاطنة اعلي محل الاتيليه نشبت بينهما مشاجرة عندما حضرت وطلبت منه مبلغا ماليا فرفض وعندما هددته بفضح امر علاقتهما تشاجر معها وقام بخنقها وتوجيه طعنة لها في البطن وفكر في طريقة للتخلص من الجثة و اختمرت فى ذهنه فكرة تقطيعها ودفنها وقام خلال 4 ساعات بتقطيع جسدها بسكين كبير الحجم الي نصفين ووضعها في كيسين بلاستيك ثم نزل بها الي محله في الطابق الأرضي وطرد جميع العمال وطلب من احدهم البقاء برفقته والذي ساعده في الحفر ودفن الاكياس البلاستيك بداخلها الأشلاء.



وقال : "اتصلت بواحد صاحب محل مواد بناء جاري وطلبت منه كمية اسمنت وجبس جابهالي علي المحل ومكنش يعرف انا عايزها ليه" واضاف انه قام بصب اسمنت عليها لاخفائها ومنع انتشار الرائحة، ثم اعاد ارضية السيراميك كما كانت دون اي علامات علي حفر او دفن والقي سكين الجريمة بالشارع وفي اليوم التالي حضر العمال وواصلوا عملهم بشكل عادي للغاية حتي فوجئ برجال الامن يلقون القبض عليه.



وعقب اعتراف المتهم اصطحبته قوة أمنية من قسم شرطة الهرم وبالتنسيق مع مباحث العجوزة بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة توجهوا الي المحل مسرح الجريمة وارشد المتهم عن مكان دفن القتيلة وتم استخراج الجثة في حضور النيابة العامة.

