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ديني

حكم البعد عن الأخ المؤذي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " ما حكم البعد عن الأخ المؤذي ؟ "

وقال "وسام" في إجابته على السؤال الوارد إلية عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن صلة الرحم عبادة عظيمة ولكنها ليست بالضرورة ان يكون هناك انسجام تام بين الأقارب وكثرة الزيارات وما شابه، لكنها تكون أيضا في حدود لا ضرر ولا ضرار

وأضاف أمين الفتوى، أن في حالة حدوث أي نوع من الأذى عند تبادل الزيارات بين الأقارب من أجل صلة الرحم، فيكفي اتصال هاتفي دون هذه الزيارات وذلك لتجنب الاذى والضرر

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