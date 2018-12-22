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حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة قتل كويتي داخل شقته بالغربية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:38 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
أحمد على
أصدر رئيس نيابات غرب طنطا الكلية والقائم بأعمال "المحامي العام" بمحافظة الغربية اليوم تعليماته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص كويتي فى ظروف غامضة داخل شقته السكنية بإحدي العمارات بقرية الجعفرية والتحفظ على الجثة وعرضها على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو "سمير فهد ناصر إبراهيم الحرجي "كويتي الجنسيه مقتولا داخل غرفة نومه بشقته السكنية بإحدي العمارات السكنية بنطاق القرية المذكورة.

وقاد فريق البحث الجنائي العميد أيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد خيري جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة لكشف غموض الواقعة وبالانتقال إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة الضحية داخل غرفة نومه بشقته السكنية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها كما تم إخطار السفارة الكويتية لإتخاذ إجراءات الإدارية والمعنية بتلك الواقعة.
تحقيقات موسعة في واقعة قتل كويتي داخل شقته بالغربية
تحقيقات موسعة في واقعة قتل كويتي داخل شقته بالغربية
تحقيقات موسعة في واقعة قتل كويتي داخل شقته بالغربية

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