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برلمان

خارجية البرلمان تؤكد على دور الإعلام في الترويج للمعالم السياحية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:52 م
كريم درويش رئيس لجنة
كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
ماجدة بدوي
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة، كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة، اجتماعا صباح اليوم، لمناقشة دور الإعلام والقوة الناعمة في سياسة مصر الخارجية بحضور عمرو فتحى المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع.

وأكد كريم درويش على ضرورة تدشين قنوات ومنصات إعلامية دولية وفق مفهوم الإعلام الدولى ليس لمواجهة ما يسمى بحرب المعلومات فقط فهذه الحروب وما تستند له من دعايات وشائعات زائفة لا تحقق أثرا بفضل إرادة الشعوب ووعيها وكان ومازال المصريون نموذج في هذا الشأن ، بل كجسور للتعاون والتلاقى مع جالياتنا فى الخارج لتكريس الهوية عبر اللغة المصرية وربطهم بالوطن وايضا لاستخدام اعلامنا الدولى للترويج لمعالمنا السياحية وللخرائط الاستثمارية المصرية وفرص التنمية.

واستعرض درويش، الرسالة المأمول تحقيقها من القنوات والمنصات الإعلامية المصرية الموجهة للخارج نحو نشر الوسطية وثقافة التسامح لمجابهة الغلو والتطرف والعنصرية والإرهاب كمحددات لسياسة مصر الخارجية.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا الإعلام لابد أن يدعو لوحدة الشعوب والأوطان وللتعاون الدولى مستندًا لتوجهات سياسة مصر الخارجية ودوائر انتماءها المختلفة معززا للمصالح المشتركة شعوب ودول أوروبا ومنطقة المتوسط وأسيا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا ؛ فمصر بعبقرية مكانها وشخصيتها هي مهيئة للتلاقى والتعاون بين تلك الدوائر .

كما أكد النائب البرلماني على أننا نريد اعلاما ينقل فقط بمهنية ما يدور فى مصر وما يدور فى العالم وليس على نمط تلك القنوات المعروفة نحن نريد اعلاما مصريا يحمل رسالة مصر الاقليمية والعالمية الداعية للاستقرار والتنمية في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية وقضايانا القومية .

وشدد كريم درويش، على أهمية دور الإعلام في نقل القوة الناعمة المصرية للعالم وأهمية الدراما المصرية فى المحتوى الإعلامي للقوة الناعمة المصرية لتنقل بشكل درامى معالمنا السياحية فى الاقصر واسوان وما يدور فى سيوة ومطروح وسيناء .

ومن جانبه فقد أكد عمرو فتحى رئيس غرفة صناعة الإعلام أهمية الموضوع الذى دعت له اللجنة في الوقت الراهن وفى المنظور المستقبلي وذلك لارتباط الاعلام والقوة الناعمة بالسياسة الخارجية خاصة في ظل ما يشهده العالم من عولمة واعتماد متبادل وتشكل اتحادات إقليمية وباتت القوة الناعمة فعالة في السياسات الخارجية لكافة الدول لمواجهة هذه الظواهر والتمهيد للقرارات السياسية للدول.

وشدد رئيس غرفة صناعة الاعلام على أهمية صياغة سياسة إعلامية ذات رسالة إعلامية محددة وجداول زمنية وتوافر وتدشين قنوات موجهة للخارج ناهيك عن محتوى تنقله هذه القناة والمنصات المقترحة منوها ان هذا أمرغير مكلف بمنظور المصلحة الوطنية في ظل توافر محتوى وتراث مصري يمكن ترويجه عالميا .

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