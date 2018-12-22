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أخبار البلد

المنشآت الفندقية: توفير 4 دفاعات لسهولة التعويم في حالة شحوط أي فندق عائم

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن اللجنة القانونية بالغرفة بتقديم الرأي القانوني لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ودراسة التشريعات المتعلقة أو ذات الصلة بالعمل الفندقي ومن الموضوعات التي أوكلت إليها لدراستها وإبداء الرأي: "مسودة قانون النقابات العمالية وغيره من تشريعات عمالية، مشروع قانون السياحة الموحد – الباب الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ضريبة الملاهي ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية في هذا الصدد ، مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى المزمع إصداره، مراجعة كافة إصدارات جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية وأرشفة كل ما يعنى القطاع من إصدارات وتشريعات جديدة.

أكد "فوزى" فى تصريحات صحفية أنه تم حضور اجتماعات مكثفة مع هيئة النقل النهري للتنسيق بين الجهات المختلفة خلال فترة السدة الشتوية، وقد قامت الغرفة بتقديم الدعم اللازم والمساهمة مع الجهات المعنية وتوفير أربعة دفاعات من الشركة الوطنية وذلك لسهولة التعويم في حالة شحوط أي فندق عائم.

تابع أن شعبة الفنادق العائمة قامت بتقديم تقرير خاص بالفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر للجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وممثلي الجهات المعنية لدراسة موقف العائمات العاملة ببحيرة ناصر يوضح خطورة رفع المركب على الوسائد الهوائية، وبعد دراسة التقرير اتخذت اللجنة قرارها بعدم رفع المركب باستخدام الدرافيل الهوائية لإجراء المعاينة لما يمثله ذلك من خطورة بالغة إلا في حالات الأخطار الجسيمة على السفينة جراء الإبحار أو عقب حدوث حادثة أو شحط يؤدى إلى فتحات أو انبعاجات غير مقبولة فنيا بالمركبة، وكبديل للرفع تم الاتفاق على التصوير تحت الماء وقياس سمك الحديد والإصلاح كل عامين كما أنه يمكن الإصلاح تحت الماء.

سرد أن شعبة الفنادق العائمة قامت بتقديم دراسات للجنة السابق الإشارة إليها لإنشاء مراسي مجهزة لاستقبال الفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر مشمولة بخرائط فوتوغرافية لبحيرة ناصر والأماكن المحددة من قبل اللجنة التنسيقية لبحيرة ناصر، كما خاطبت الشعبة الفنادق العائمة لتوفيق أوضاعها بشأن تنكات الصرف الصحي بحيث تستوعب ما يعادل استهلاك رحلة كاملة (5 أيام) وقد تم قامت الفنادق العائمة بتوفيق أوضاعها بالفعل.

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