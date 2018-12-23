مستشار المفتى يقدم نصائح للمساعدة على الخشوع فى الصلاة

قدم الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، نصائح للخشوع فى الصلاة، فقال إنه يجب على الإنسان عند دخوله فى الصلاة أن يكون لديه ثقة بربه وخشوع مع الله، قائلاً " كلما زاد خشوعك كلما قل نسيانك وقل سرحانك فى الصلاة.





وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « كيف أحافظ على خشوعى فى الصلاة ؟»، إن الخشوع يأتى قبل الصلاة وليس فى الصلاة، فالمسلم حتى يخشع فى صلاته لابد أن يتهيأ قبلها وليس تهيؤا حسيا، ولكن يجب أن يكون تهيؤا معنويا، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم): "كان يقول "أرحنا بها يا بلال"، فالخشوع يبدأ قبل الصلاة، وذلك حينما يفهم العبد أن الصلاة هى راحة القلب وأنه واقف بين يدي الله يناجيه.





وأشار الى أن الشك فى الصلاة أما أن يكون مرضى فلو كان متكرراً فيجب الذهاب للطبيب أما لو كان غير ذلك فيجب التركيز لأن شكوانا الان ليس فى أداء الصلاة ولكن فى إقامة الصلاة.



