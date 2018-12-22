الحصاد الأسبوعى لنادي الزمالك وكواليس اعتذار تركى آل الشيخ.. فيديو

كشفت الاعلاميه ملك موسي خلال حديثها ببرنامج صدي الزمالك على موقع صدي البلد اخر كواليس استعدادات الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة القطن التشادي في إياب دور الــ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة المقرر اقامتها غدا الاحد.



واشارت ملك موسي ان جروس عقد اكثر من جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة القتال داخل الملعب والتأهل وشرح جروس نقاط القوه والضعف بالفريق المنافس.



وأكدت أن قرار السريسري جروس بالحفاظ علي القوام الحالي للاعبي الفريق الأبيض وعدم التفريط الا في اثنين او ثلاثة لاعبين فقط من اجل الحفاظ علي تجانس الفريق الحالي.



وأشارت إلى أن تأجيل نادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي الجديد بسبب اعتذار وزير الرياضه السعوديه تركي ال الشيخ لظروف خاصة وأنه سيتم تحديد موعد آخر للافتتاح.